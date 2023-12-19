عاجل.. وزير الدفاع الأمريكى يعلن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة بالبحر الأحمر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعلن عن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين.

وأضاف، "أوستن"، أن الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

"أوستن" يتهم إيران بدعم هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

وكان "أوستن"، قد قال خلال المؤتمر الصحفي خلل زيارته لتل أبيب، إن إيران تدعم هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الاحمر ويجب وقف ذلك، مشيرًا إلى أن واشنطن تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.