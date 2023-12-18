وزير الدفاع الامريكي: نقود قوة متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على موقف أمريكا الداعم لإسرائيل وأمنها.

وقال “أوستن” خلال زيارته لتل أبيب، إن إيران تدعم هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الاحمر ويجب وقف ذلك مشيرا إلى أن واشنطن تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر.

وأردف وزير الدفاع الأمريكي “ندعم جهود تحرير كل المحتجزين في غزة"، وأكد "يجب مراعاة احتياجات مليوني نازح في القطاع”.

استهداف سفينتين في البحر الأحمر

وتبنت جماعة الحوثي، تنفيذ عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بدولة الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الجماعة في بيان له، إن قواتهم نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بدولة الاحتلال الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين.

وأشار البيان إلى أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وذكر البيان أن القوات التابعة للجماعة تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه "لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحًا".

كما جددت أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

وختمت بيانها : "نؤكد استمرارنا في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وتوعدت الجماعة في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، على خلفية حرب إسرائيل على غزة، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.