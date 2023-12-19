هند الضاوى: هناك حالة تغيير فى الحياة السياسية بدأت من الحوار الوطنى

قالت الكاتبة هند الضاوي، أن هناك حالة تغيير في الحياة السياسية بدأت من الحوار الوطني، مشيرة أن الأحزاب السياسية باتت أكثر حضورًا في المشهد السياسي.

وأضافت الكاتبة هند الضاوي، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم" والمذاع على فضائية ON E، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أتاح للأحزاب السياسية الانتشار والدخول بقوة في الحياة السياسية.

وأشارت الضاوي إلى أن الاحزاب السياسية جعلت صوتها حاضرا بقوة في المشهد السياسي، وهذا دليل على وعي المصريين تجاه الدولة وأهمية المشاركة في القرار السياسي.