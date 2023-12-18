كأس العالم للأندية.. فلومينينسى يتقدم على الأهلى بهدف أرياس من ركلة جزاء

تقدم فلومينينسي على نظيره الأهلي، بهدف جون أرياس بالهدف الأول في الشوط الثاني من اللقاء المقام بينهما في نصف نهائي مونديال الأندية.

هدف التقدم أحرز الكولومبي جون أرياس من علامة الجزاء بالدقيقة 71، سكنت على يسار الشناوي.

تشكيل الأهلي لمباراة فلومينينسي بكأس العالم للأندية:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.

ويلعب النادي الأهلي مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، إذ سبق له تحقيق المركز الثالث 3 مرات في نسخ 2006، 2020، 2021؛ فيما حقق المركز الرابع مرتين في نسختي 2012، 2022.

يأتي الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلف أوكلاند سيتي النيوزيلاندي المتصدر بـ10 مشاركات، بينما يشارك فلومينينسي البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه بعد التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز في مباراة اليوم مع الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا ريدز الياباني غدًا.