الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

60 دقيقة.. فلومينينسي يسيطر ويهدد مرمى الأهلي في الشوط الثاني

الاهلي وفلومينينسي
الاهلي وفلومينينسي

مرت 15 دقيقة من الشوط الثاني، من لقاء الأهلي وفلومينينسي المقام حاليًا بنصف نهائي كأس العالم للأندية.


سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي وكان  الأخطر بهجمتين على مرمى النادي البرازيلي.

 

كانت أول محاولة بالدقيقة 51 بتسديدة من أرياس من خارج منطقة الجزاء علت مرمى الشناوي.


وعادو فلومينينسي خطورته بالدقيقة 53 بتسدية قوية داخل منطقة الجزاء عن طريق جيرمان كانو مرت بقليل بجانب شناوي.


وأضاع كهربا انفراد بشكل غريب بالدقيقة 54، بعدما جاءت تسديدته سهلة وضعيفة في يد فابيو.

 


تشكيل الأهلي  لمباراة فلومينينسي بكأس العالم للأندية

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات.

وعلى دكة البدلاء يجلس كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس.
 

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