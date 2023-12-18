الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادى بـ"مستقبل وطن" مُهنئًا الرئيس السيسى: "المصريون يُظهرون معدنهم وقت الجد"

المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي

علق المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على فوز الانتخابات الرئاسية 2024، قائلًا: "أبارك للشعب المصري البطل الكبير، الذي يظهر معدنه الأصيل في وقت الجد".

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc: "أبارك للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه النتيجة المُذهلة التي أعتقد أنها لم تتحقق قبل ذلك، هذا الإقبال غير العادي"، لافتًا إلى أن 67% تعطي فرحة غير عادية لجميع الشعب المصري، وهي نتيجة رئاسية فتحت لمصر أبوابًا كثيرة وجديدة، لأن المرشحين الثلاثة كانوا رؤساء أحزاب، حيث فتحت حياة سياسية لم تكن موجودة على أرض الواقع. 

وأوضح أن الرئيس السيسي كان مؤيدًا بأحزاب أخرى وقوى مجتمعية أخرى، جعلت المعركة تتحول إلى معركة سياسية حزبية مجتمعية.

المهندس حسام الخولي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 فوز الرئيس السيسي حزب مستقبل وطن

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