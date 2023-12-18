الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهاب مميش: يجب تأمين الملاحة في قناة السويس من خلال قوة وطنية خاصة بها

مهاب مميش
مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، إن قناة السويس شريان الحياة للدولة المصرية من حيث توفير العملة الصعبة، وبالتالي يجب تأمين حدود قناة السويس بكل قوة وعزم.

 تأمين حدود قناة السويس 

وأكد مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه بالتنسيق مع الدول العظمى يجب تأمين قناة السويس بكل قوة داخل المجرى الملاحي وخارجه، وذلك لأن قناة السويس أسهل طريق ملاحي يربط القارات والدول ببعضها البعض.

وأضاف في حديثه، أنه يقترح بأن يكون لدى قناة السويس قوة تأمين خاصة بها، من أجل منح ثقة عالية للسفن في حال توجهها إلى قناة السويس.

تأمين حركة العبور بالقناة

وأشار إلى أن هذه القوة التي يتحدث عنها يجب أن تكون مصرية خالصة حتى لا يكون لأي جهة التدخل في شؤون الملاحة الوطنية، ويجب أيضًا أن تكون هذه القوة متواجدة عند منطقة باب المندب لتأمين حركة السير والعبور.

مهاب مميش تأمين قناة السويس الحدث اليوم حضرة المواطن تأمين الملاحة

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