السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مهاب مميش يكشف لأول مرة سر فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة

الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش

كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، السبب وراء تفكيره ومهندسي قناة السويس في إنشاء قناة السويس الجديدة.

وقال مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنه في الأيام الأولى من توليه منصب رئيس هيئة قناة السويس، أخبروه بتعطل القناة لأن "سفينة شحطت".

السر وراة فكرة إنشاء قناة السويس

وأضاف: "قلت سفينة واحدة توقف القناة، طب ليه منعملش ممر آخر، وتوصلت مع مهندسي الهيئة وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصل للحكم، وأول ما وصل للحكم عرضت عليه الفكرة وكان داعم رئيسي لها".

الرئيس السيسي دعم فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة 

وأردف: "بدأنا العمل وكان تدبير العملة ليس سهلا، فكان الرئيس السيسي صاحب فكرة شهادات قناة السويس التي وفرت فلوس التمويل، الشعب اصطف طوابير لشراء الشهادات، واشتغلت مع الهيئة الهندسية، وكان مفروض مدة التنفيذ 3 سنوات، الرئيس قال سنة، اشتغلنا 3 فترات، وقبل انتهاء السنة بـ 11 يوم بدأنا التشغيل التجهيزي".

وتابع: "قناة السويس إنجاز في أصعب الظروف المادية والعالمية والداخلية تم تنفيذ الإنجازات، وهي شهادة حق أن المصريين قادرون".

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