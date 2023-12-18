قيادى بـ مستقبل وطن: مستمرون خلف الرئيس السيسى لاستكمال مراحل البناء

أشاد عضو الأمانة المركزية في حزب مستقبل وطن ماهر شنودة بالمشاركة الفاعلة من المصريين في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكدًا أنها كانت تحمل رسائل مهمة للعالم كله في ظل ظروف عصيبة تمر بها المنطقة بشكل عام.

هنأ شنودة الرئيس السيسي بالفوز بولاية جديدة احتكم خلالها المصريّون لصناديق الاقتراع بمشاركة لجميع فئات المجتمع.

ووجه شنودة التهنئة إلى الشعب المصري بعد الإشادات الدولية بالعملية الانتخابية وبالمشهد الديمقراطي الذي عاشته البلاد.

وقال شنودة إن وعي المواطنين ترجمته الصناديق عبر تصويت منقطع النظير للرئيس السيسي، موكدًا أنها كانت رسالة مدوية للعالم أجمع تؤكد التفاف المواطنين وحرصهم على بلادهم.

وتابع شنودة أن المصريين أعطوا الاستحقاق السياسي واستقرار المشهد العام أولوية قصوى لأهميته فهو السبيل الوحيد للاستقرار الاقتصادي المأمول.

وأكد أن حزب مستقبل وطن أثبت أنه على قدر المسئولية ولم يدخر جهدًا في مواصلة الليل بالنهار لتذليل العقبات أمام المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية، مؤكدًا دور رجال وقيادات الحزب في مختلف المحافظات الذين وضعوا مصلحة الدولة نصب أعينهم والصناديق وهو خير دليل، وأشاد شنودة بتفاعل محتفظة سوهاج خلال استحقاق الانتخابات موجهًا الشكر لكافة المحافظة.

وأضاف أن الشباب ومشاركتهم في العُرس الديموقراطي أثبت للعالم مدى تلاحم المصريين وحبهم لبلدهم ودور ذوي الهمم يستحق الإشادة.

وقال، إن المنطقة تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام وكُلنا ثقة في سياسة الرئيسي السيسي؛ للعبور بمصر إلى بر الأمان وأدعو الجميع للتعاون معه.

وأشار عضو مستقبل وطن إلى أن العالم يشيد بالسياسة الخارجية المصرية المتوازنة التي يباشرها الرئيس السيسي بنفسه.