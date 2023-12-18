الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسوان تهنئ الرئيس السيسى بالفوز فى انتخابات الرئاسة

الدكتور أيمن محمود
الدكتور أيمن محمود عثمان

هنأ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي جاءت معبرة عن إرادة جموع المصريين بمختلف طوائفهم.

 

ووجه "عثمان" رئيس جامعة أسوان، تحية إجلال وتقدير إلى شعب مصر العظيم الذي ظهر معدنه الأصيل في المشاركة في العرس الانتخابي والاستحقاق الرئاسي، الذي يمنح مصر الحديثة استكمال المشروعات القومية العملاقة لبناء الجمهورية الجديدة، والعمل على دعم منظومة الأمن والأمان والاستقرار في ظل ما تواجهه المنطقة العربية بالشرق الأوسط.

 

محافظ أسوان يهنئ الرئيس عبدالفتاح  السيسي لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 89.6 %

 

جدير بالذكر أن تقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بخالص التهانى القلبية باسم أهالى المحافظة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 89.6%، وتجديد الثقة من أبناء الشعب المصرى العظيم لتولى هذه المرحلة الهامة لقيادة الوطن، واستكمال خطط البناء والتنمية والاستقرار من أجل تحقيق نهضة الوطن ونموه وازدهاره.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان تهنئة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

15 دقيقة.. الأهلي يهدد مرمى فلومينينسي عن طريق إمام وتاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة