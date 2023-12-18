محافظ دمياط تهنئ الرئيس السيسي بعد إعلان فوزه رسميا بالانتخابات

تقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن أبناء المحافظة، بأسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وبدء فترة رئاسية جديدة فى هذه المرحلة المهمة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والرخاء والبناء للجمهورية الجديدة والحفاظ على استقرار وطننا الغالى فى ظل قيادة فخامته الحكيمة وجهوده المخلصة، داعيةً المولى عز وجل أن يوفق الرئيس وأن يسدد خطاه ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.



وأكدت الدكتورة منال عوض أن ما شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية عكست تكاتف وتلاحم أبناء الشعب المصرى ووقوفه خلف قيادته للوصول بمصر الى مكانتها الرائدة بين الأمم والشعوب ورسم مستقبل وغدٍ مشرق.



شهدت محافظة دمياط احتفالات حاشدة عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية قادمة حيث تحرك أعداد كبيرة من أهالي محافظة دمياط برا عبر السيارات وبحرا عبر اللانشات والمراكب التي تحمل أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرات حاشدة عقب إعلان النتيجة الرسمية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.