الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هانى العسال: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة تتويج لجهود ومسيرة 10 سنوات

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصوله على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، تتويج لجهوده التي عكف عليها خلال السنوات الماضية شهدت فيها مسيرة من الإنجازات والتنمية غير المسبوقة، وتجديد العهد مع الشعب على مواصلة تلك المسارات سواء في مجال البناء والتعمير والنهوض بالدولة المصرية بكل مؤسساتها أو في مجال الحرب على الإرهاب الغاشم ومواجهة مخططات تهديد أمن مصر القومي.

وأضاف "العسال" في تصريحات له، أن مشهد الانتخابات الرئاسية كان كرنفالًا وطنيًا غير مسبوق عبّر عن الإرادة المصرية الخالصة في الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والإصرار على استكمال مسيرة 30 يونيو التي اختارها الشعب وأصر عليها بعزيمة قوية لا تنكسر، موضحًا أن المشهد الانتخابي اتسم بمشاركة كل فئات الشعب المصري من شباب، سيدات ورجال وكذلك فئة كبار السن حتى أن مشهد الأسر التي خرجت للتصويت كان تأكيدًا بتوحد الجميع خلف راية الانتصار للوطن والحفاظ على مقدراته.

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النائب هاني العسال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد أهمية المشاركة الإيجابية

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هانى العسال: القيادة السياسية تؤمن بأن التنمية ركيزة رئيسية فى استقرار سيناء

وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان هو القائد الأنسب لتلك المهمة، فقد أنقذ مصر من خطر هدد بقاءها في 30 يونيو وانحاز حينها لوطنه.

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