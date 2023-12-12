النائب هاني العسال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد أهمية المشاركة الإيجابية

أدلى المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الرئاسي الأرفع والأهم في النظام السياسي المصري وما يمثله من واجب وطني في ظل الظروف الإقليمية المحيطة.

اصطفاف الناخبين

وأوضح " العسال"، أن الشعب المصرى العظيم دائمًا يكتب تاريخًا فى الممارسة الديمقراطية، واليوم يؤكد على ذلك باصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، ذلك الاستحقاق الدستوري، فى مشهد حضاري، يُسجل حكاية شعب اختار الوطن، وعبوره بسلام، فى هذه المرحلة الدقيقة من عمره.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع والتي ضمت مختلف الفئات العمرية ومشاركة كبيرة للشباب والمرأة، تدعو للفخر والاعتزاز وتؤكد أننا أمام صورة مشرفة يسطر فيها المصريون ملحمة وطنية متكاملة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأكيد الإرادة الحرة في اختيار رئيس مصر القادم والرغبة في المشاركة بفعالية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

ودعا "العسال"، المصريين لاستمرار الاحتشاد أمام لجان الاقتراع في اليوم الأخير للتصويت للتعبير عن رغبته الشعبية في تفويض القيادة السياسية من أجل الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته، وإرادته في اختيار قائده الأحق لتولي المسئولية في تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، بما لديه من رؤية حكيمة يستطيع خلالها التصدي لما يحاك بمصر من مؤامرات.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.