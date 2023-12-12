الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس نقابة الكيماويات يقود مسيرة للعاملين والتوافد علي لجان الاقتراع بالاسكندرية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة الكيمائي عماد حمدى، مسيرة  للعاملين بمحافظة الاسكندرية، خرج فيها اللجان النقابية والعاملين بشركات ومصانع الادوية والكيماويات، يرفعون الأعلام، ويهتفون بهتافات يعبرون من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

طافت المسيرة بعدد من اللجان الانتخابية لتشجيع الناخبين ومشاركة العاملين في العرس الانتخابي وممارسة حقهم الدستورى.

رئيس "الكيماويات" يصوت بالانتخابات ويدعو العمال لممارسة حقهم الدستوري

ووجة رئيس نقابة الكيماويات، رسالة شكر لكل العاملين تحت مظلة النقابة العامة للكيماويات على جهودهم في تنظيم  لجان لخروج العاملين، وتوفير وسائل النقل للعاملين لنقلهم لإماكن الاقتراح.

المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات

وعبر رئيس نقابة الكيماويات، عن سعادتة بالتزام القيادات والعمال بالشركات لمشاركتهم الايجابية مؤكدا تعدد الدروس المستفادة من المشاركة في الانتخابات، واداء دورهم الوطني، وحقهم الدستوري النزول والإدلاء باصواتهم لدعم الدولة المصرية، وارسال رسالة للعالم، هذه هي مصر

وأشاد الكيمائي عماد حمدى، بإقبال العاملين على اللجان،  وممارسة حقهم لإستكمال مسيرة النجاح والتنمية

يذكر ان النقابة العامة شكلت غرفة عمليات من قبل النقابة العامة للكيماويات، ولجانها على مستوى الجمهوريه لمتابعة سير العملية الانتخابات منذ الساعات الاولي من أول أيام التصويت وتستمر علي مدار الثلاث ايام

ممارسة الحق الدستورى

ودعا رئيس نقابة الكيماويات جميع العاملين للنزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستورى فى الإدلاء بالصوت الانتخابى، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

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عمال الكيماويات ينظمون مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الكيماويات مسيرة لجان الاقتراع الإسكندرية مصانع الأدوية اللجان الانتخابية العرس الانتخابي

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