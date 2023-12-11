رئيس "الكيماويات" يصوت بالانتخابات ويدعو العمال لممارسة حقهم الدستوري

أدلي الكيميائى عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين لجنة الشؤون الاجتماعية بميدان الأميرية القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، تفقد الكيميائي عماد حمدي شركة النيل للأدوية والشركة العربية للادوية وممفيس للادوية، لمرافقة العاملين وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع.

غرفة عمليات الكيماويات

وأكد حمدى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات من قبل النقابة العامة للكيماويات ولجانها علي مستوى الجمهوريه لمتابعة سير العملية الانتخابية أيام التصويت الثلاثة منذ الساعات الأولى، وأشاد بإقبال العاملين على اللجان.

ودعا رئيس نقابة الكيماويات جميع العاملين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

الكشوف الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.