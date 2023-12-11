لليوم الثانى على التوالى.. طوابير على لجان الغربية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان محافظة الغربية اصطفاف عدد كبير من المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية 2024، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كل لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.