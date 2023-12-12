الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمال المصرية للاتصالات يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

الانتخابات
الانتخابات

واصل العاملون بشركة المصرية للاتصالات التوجه إلى مكاتب ومراكز الاقتراع للمشاركة في انتخابات الرئاسة القادمة.

ومنذ الصباح الباكر حتى ساعات المساء المتأخرة، تمكن الموظفون والعاملون في هذا القطاع من الإدلاء بأصواتهم بعد أن توافدوا بأعداد كبيرة للمشاركة في العملية الانتخابية.

وتعكس هذه الحشود الكبيرة من العاملين في شركة المصرية للاتصالات حس الوعي والمشاركة السياسية، على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها في العمل اليومي، إلا أن هؤلاء العاملين يولون أهمية عالية لحقهم في اختيار زعيمهم بكل حرية واستقلالية.

وفي السياق، أشاد الأستاذ محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، بسير العملية الانتخابية لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية وبالتسهيلات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب، وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين.

وأكد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما بعث برسائل طمأنة للمواطنين أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وانعكس ذلك على الحشد الانتخابي.

وفي هذا السياق، أشاد الأستاذ محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات بسير العملية الانتخابية لليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية وبالتيسيرات التي قدمتها الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل عملية الانتخاب وفي مقدمتها تفعيل لجان المغتربين،

وأكد محمد حنفي رئيس النقابة العامة للاتصالات ان  الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة العملية الانتخابية، حيث تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهو ما بعث برسائل طمأنة للمواطنين أن الانتخابات تجري في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وانعكس ذلك على الحشد الانتخابى".

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