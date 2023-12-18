الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حورية فرغلي مهنئة الرئيس السيسي: رجل المهام الصعبة

حورية فرغلي
حورية فرغلي

هنأت الفنانة حورية فرغلي، الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة بتصويت 39.702.451 مواطن، بنسبة مشاركة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة، حيث  عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونا و32 ألفا و438 ناخبا، وعدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307.

وتابعت فرغلي في تصريحات لـ"الدستور": "رجل المهام الصعبة، وكلنا في ضهره وبندعمه، وندعيله ربنا يقويك يارب وينصرك يارب ويقويك على حمل كل المصريين".

فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية فى ولاية رئاسية جديدة، بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الرسمية اليوم الإثنين.

وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضى، وأعلنت عن عدم تلقيها أي طعون من المرشحين على نتائج اللجان العامة.

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