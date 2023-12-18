مدير "تعليم القاهرة" يتابع تسليم 74 ألف "تابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي

تابع أيمن موسى مدير تعليم القاهرة، اليوم الإثنين، فعاليات تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بديوان عام مديرية التربية والتعليم وتسليمه فى ذات الوقت للإدارت التعليمية وسرعة توزيعه على الطلاب

وصرح مدير "تعليم القاهرة" أن المديرية تسلمت ما يقرب من 74 ألف تابلت يتم تسليمها للطلاب استنادًا للإجراءات المتبعة.

وأشار “موسى” الى أن إدارة التطوير التكنولوجي تقوم بتفعيل “التابلت” قبل تسليمه للطلاب وذلك تيسيرًا عليهم، ليتم التعامل مع التابلت فور استلامه.

وتابع وكيل تعليم القاهرة تسليم التابلت بمصاحبة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير عام التعليم العام والتجريبيات ومحمد بدر مدير الإدارة القانونية، ولفيف من قيادات المديرية ورجالها وعمالها

تسليم التابلت لطلاب القاهرة

تسليم التابلت لطلاب القاهرة

تسليم التابلت لطلاب القاهرة

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