الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولى تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب الإعلان رسميًا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت وزيرة التعاون الدولى فى تهنئتها للرئيس السيسي:" بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن قيادات وزارة التعاون الدولي وجميع العاملين بها، أتقدم بالتهنئة لسيادتكم علي ثقة الشعب المصري في قيادتكم لفترة رئاسية جديدة".

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الشعب المصري أظهر للعالم مظهرًا انتخابيًا راقيًا، للحفاظ علي مقدرات الوطن، وسط تحديات إقليمية ودولية.

وسبق أن أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.

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