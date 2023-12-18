بالاعلام والهتافات.. مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى أسوان (صور)

مع تشغيل الاغنيات وطنية واعلام مصر التي ترفرف فى سماء المدينة وهتافات تحيا مصر، انطلقت احتفالات عارمة ومسيرة حاشدة لأهالى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، مع اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024.

فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة

وحرص الاهالي علي الخروج للاحتفال بمسيرة حاشدة بـ"السيارات" على كوبرى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، حيث انهم حرصوا على وضع علم مصر في جميع السيارات التي يستقولونها، بجانب صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبر أهالى مركز إدفو عن فرحتهم من خلال مسيرة السيارات التي تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى تشغيل الاغنيات الوطنية بصوت مرتفع.

محافظ أسوان: الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية للمصريين

وتقدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بخالص التهانى القلبية بإسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه فى الإنتخابات الرئاسية 2024 بنسبة 89.6%، وتجديد الثقة من أبناء الشعب المصرى العظيم لتولى هذه المرحلة الهامة لقيادة الوطن، واستكمال خطط البناء والتنمية والإستقرار من أجل تحقيق نهضة الوطن ونموه وإزدهاره.

وتابع محافظ أسوان داعيًا أن يوفق الله عز وجل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فترته الرئاسية الجديدة، وأن يسدد خطاة لصالح مصرنا الغالية، وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، والوصول بكنانة الله إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن يحفظ وطننا الغالى من كل مكروه وسوء.

وأشار محافظ أسوان إلى أن وعى الشعب المصرى ساهم فى صنع ملحمة وطنية من خلال مشاركته الإيجابية ليسطرها التاريخ بحروف من نور، ليؤكد ذلك على أن المصريين لا يعرفوا المستحيل ولا اليأس، ويساندون قيادتهم السياسية الحكيمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بكافة مؤسساتها.

مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى أسوان

مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى أسوان

مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى أسوان

مسيرة حاشدة احتفالا بفوز الرئيس السيسي فى أسوان