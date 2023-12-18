بطول 3 كيلو متر.. مسيرة سيارات بكفر الشيخ احتفالا بفوز الرئيس السيسي

نظم أهالي محافظة كفر الشيخ مسيرة بالسيارات جابت شوارع المحافظة ابتهاجا وفرحا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الأخير، وقد رفع المواطنين أعلام مصر وصور للرئيس السيسي مرددين هتافات "تحيا مصر" وعبارات مؤيدة للرئيس السيسي داعين إياه إلى استكمال ما بدأه من إنجازات في كفر الشيخ بصفة خاصة وفي مصر بصفة عامة.

أهالي كفر الشيخ يشكرون السيسي

ووجه المواطنين الشكر للرئيس السيسي علي ما حققه من إنجازات طيلة الفترة الماضية والذي كان من شأنها إصلاح الوضع الاقتصادي وجاء ذلك جليا في انضمام مصر لتكتل تجمع البريكس ووضعها في مصاف الدولة المتقدمة، ووجهوا الشكر أيضا له لحفاظه علي مصر في هذا الوقت الحرج الذي يمر بالمنطقة والعالم كله وتطوير البني التحتية وبناء مدن سكانية جديده وانحيازه المتواصل لمحدودي الدخل والبسطاء والعمل علي عدم تأثرهم بالأزمات الاقتصادية العالمية.

فيما تقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وطلبة الجامعة، بخالص التهانى القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصول سيادته على ثقة الشعب المصري وتجديد العهد بتوليه منصب "رئاسة جمهورية مصر العربية".

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة وتجديد العهد لسيادته لم يكن محل صدفة أو رياء بل من خلال إجماع الشعب المصري على استكمال مسيرة الوطن، والحفاظ على الدولة المصرية، وإفشال كل المخططات الدولية لإسقاط مصر، مؤكدا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد تثبيت أركان الدولة وبناء دعائم الجمهورية الجديدة.

كما أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ؛ بجهود وتحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الساحة الخارجية وحرص على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن.