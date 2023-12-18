الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفيرة أمريكا في مصر: نتطلع لمواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس السيسي

السفيرة هيرو مصطفى
السفيرة هيرو مصطفى غارغ

علقت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، على إعلان الهيئة العليا للانتخابات نتيجة الانتخابات المصرية.

وقالت: “تتطلع الولايات المتحدة وفريق سفارتنا في القاهرة إلى مواصلة شراكتنا القوية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشمل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر مجموعة كاملة من الأولويات المشتركة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الروابط الشعبية والثقافية بين الأمريكيين والمصريين. ونحن ممتنون للدور القيادي الذي تلعبه مصر خلال الأزمة الإقليمية الحالية، وسنعمل بثبات مع الرئيس السيسي والحكومة المصرية لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن".

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