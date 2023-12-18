مسيرات لأهالي مطروح والعلمين احتفالًا بفوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

فرحة عارمة اجتاحت شوارع مرسى مطروح والعلمين، بعد إعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، حيث خرجت مسيرات المواطنين للشوارع رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي احتفالًا بهذا الفوز.

نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.

عدد الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا، بنسبة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.

حازم محمد سليمان عمر، حصل على مليون و986 ألفًا و352 صوتًا من الأصوات الصحيحة، بنسبة 4.5%

محمد فريد سعد زهران، حصل على مليون و776 ألفًا، و952 صوتًا، بنسبة 4%

عبدالسند حسن محمد يمامة حصل على 822 ألفًا و606 صوتًا بنسبة 1.9% صوت