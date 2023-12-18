نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

هنأ نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوز في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

وأكد نقيب المحامين، أن فوز الرئيس السيسى يدل على إرادة ووعي الشعب المصري، في بناء مستقبل مصر فى جميع المناحي بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة، وثقة الشعب الكاملة بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التقدم والازدهار لمصر بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية خير دليل عن ثقة المصريين فى قيادة الرئيس السيسى الرشيدة، الذي عبر بمصر بلحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن.