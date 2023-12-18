الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

عبدالحليم علام
عبدالحليم علام

هنأ نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوز في الانتخابات الرئاسيَّة 2024م، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن، متمنيًا له دوام التوفيق لرفعة مصر وشعبها العظيم.

txt

احتفالًا بفوز السيسي.. الشوارع تتزين بأعلام مصر بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية

txt

محافظ قنا يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

وأكد نقيب المحامين، أن فوز الرئيس السيسى يدل على إرادة ووعي الشعب المصري، في بناء مستقبل مصر فى جميع المناحي بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة، وثقة الشعب الكاملة بأن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التقدم والازدهار لمصر بما يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية خير دليل عن ثقة المصريين فى قيادة الرئيس السيسى الرشيدة، الذي عبر بمصر بلحظات فارقة وعصيبة من عمر الوطن.

نقيب المحامين عبدالحليم علام المحامين العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسي ة

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة