احتفالًا بفوز السيسي.. الشوارع تتزين بأعلام مصر بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية

شهدت الشوارع المصرية مسيرات احتفالية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وامتلأت الشوارع بالأفراح والأعلام على صوت الأغاني الوطنية التي زيّنت الأجواء الاحتفالية في شوارع وميادين مصر المُختلفة.

احتفالًا بفوز السيسي

وانهالت التبريكات والتهاني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة بعد حصوله على النسبة الأعلى من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وهنأ المصريون الرئيس السيسي على فوزه لولاية جديدة، متمنيين الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يعينه في استكمال مسارات التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.

احتفالًا بفوز السيسي

احتفالًا بفوز السيسي

احتفالًا بفوز السيسي