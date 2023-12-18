الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

احتفالًا بفوز السيسي.. الشوارع تتزين بأعلام مصر بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية

احتفالًا بفوز السيسي
احتفالًا بفوز السيسي

شهدت الشوارع المصرية مسيرات احتفالية بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وامتلأت الشوارع بالأفراح والأعلام على صوت الأغاني الوطنية التي زيّنت الأجواء الاحتفالية في شوارع وميادين مصر المُختلفة.

احتفالًا بفوز السيسي

وانهالت التبريكات والتهاني من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة بعد حصوله على النسبة الأعلى من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

عقب إعلان فوز الرئيس السيسي.. مسيرة حاشدة تجوب شوارع الغردقة

رئيس الاعتماد والرقابة الصحية يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه بولاية رئاسية جديدة

وهنأ المصريون الرئيس السيسي على فوزه لولاية جديدة، متمنيين الله عز وجل أن يسدد خطاه وأن يعينه في استكمال مسارات التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ توليه زمام البلاد.

احتفالًا بفوز السيسي

 

احتفالًا بفوز السيسي
احتفالًا بفوز السيسي
احتفالًا بفوز السيسي
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