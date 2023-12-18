الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بنحبك يا ريس".. مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسى بولاية جديدة (صور)

مسيرة بالأعلام احتفالًا
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي

شهدت ميادين حي مصر الجديدة مسيرة بسيارات ترفع أعلام مصر احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتعالت هتافات المشاركين في المسيرات "بنحبك يا سيسي" في مشهد وطني يوجه رساله للعالم أجمع بأن المصريين يساندون رئيسهم ويجددون الثقة لفترة رئاسية جديدة.

وتزين مختلف الشوارع والميادين  بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي والأعلام المصرية في مشهد تملؤه الفرحة والبهجة والامل لاختيار الرئيس السيسي رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة.
 

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024  

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن فوز  الرئيس عبدالفتاح السيسى، بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف صوت من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج وداخل مصر، بنسبة 89.6%.


وحصد محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصد حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصد عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.


وانهالت التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بمنصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة بعد حصوله على النسبة الأعلى من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وهنأ المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه.

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احتفالات ببني سويف بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة (فيديو)

 

مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
مسيرة بالأعلام احتفالًا بفوز الرئيس السيسي
رئيسا لمصر بنحبك يا سيسي فترة رئاسية جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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