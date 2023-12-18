احتفالات ببني سويف بعد فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة (فيديو)

نظم حزب مستقبل وطن ببني سويف، مسيرة حاشدة بالسيارات انطلقت من أمام مقر الحزب تجوب شوارع المحافظة احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة تعبيرًا عن حبهم وذلك ستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون فى المسيرة على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصف الدول المتقدمة.