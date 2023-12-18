الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب: فوز السيسي "باكتساح" تأكيد على انحياز الشعب للأمن والاستقرار

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم،

هنأ النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية باكتساح وعدد أصوات يشير إلى الرغبة الكاملة للشعب في إعادة انتخاب الرئيس السيسي: "الشعب جدد العهد من جديد مع الرئيس السيسي، وسيدخل لمرحلة جديدة وميلادًا مختلفا في مقتضياته وأولوياته من أجل استكمال خطى البناء والتنمية في ظل تحديات عصيبة تحتاج لتكاتف قوى الشعب والاصطفاف خلال القيادة السياسية للعبور من تلك الأزمات بأمان.

وأكد نسيم، في تصريحات اليوم أن الشعب المصري اختار رئيسه عن وعي وعزيمة حقيقية كشف من خلالها عن مدى الوعي السياسي الذي أدرك من خلاله أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها الاستحقاق الرئاسي الأرفع والأهم في النظام السياسي المصري، وضرورة أن يؤدي واجبه الوطني في ظل ظروف اقليمية وعربية وعالمية متصاعدة.

وثمّن نائب الشيوخ جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ومؤسسات الدولة التي وقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولم تنحاز لمرشح على حساب آخر والجميع تفانى في عمله من أجل تسهيل عملية التصويت لكل الناخبين وإزالة أي عوائق قد تقف حائل دون الخروج بعملية انتخابية تليق بالدولة المصرية.

ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى ما حدث طوال أيام الانتخابات الرئاسية الثلاث، أكد أن المصريون واعون تماما لضرورة حماية الوطن والاصطفاف وراءه في ظرف تاريخي وسياسي صعب.

واختتم نائب الشيوخ حديثه بالقول: "الشعب المصري بعث برسالة للعالم أنه على قلب رجل واحد يقف خلف الوطن، وواعٍ ومدرك للتحديات الراهنة الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر، والنزول الهائل للمشاركة في الاقتراع جاء ردًا على المشككين جاء عبر احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات، فأكاذيب ومزاعم المقاطعة لم تنطلِ على المصريين والجميع خرج ليصوت للدولة المصرية لاستمرارها.

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