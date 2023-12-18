الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة ميرال الهريدي تهنئ الرئيس السيسي بفوزه لولاية جديدة: نجدد العهد سويا نحو طريق البناء والتنمية

النائبه ميرال جلال
النائبه ميرال جلال الهريدي

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه رسميًا في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، قائلة: نهنأ أنفسنا جميعا شعبا وحكومة على استكمال مرحلة البناء والتنمية والمضي معا نحو الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أخلص لهذا الوطن واختاره الشعب بإرادته وعزيمته من أجل استكمال طريق البناء ومواجهة الصعاب والتحديات المتنامية في المنطقة.

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حزب الإصلاح والنهضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة ويؤكد: النتيجة تاريخية

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رئيس حزب أبناء مصر: الشعب المصرى بعث برسالة وفاء وتقدير للسيسي

الدولة المصرية على أعتاب مرحلة جديدة

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن الدولة على أعتاب مرحلة جديدة، وولاية ستكون أولوياتها مواجهة التحديات المشتعلة في المنطقة، والسيطرة على الأزمات الاقتصادية المتنامية عالميا، مشيرة إلى أن الشعب المصري سيظل مصطفًا خلف قيادته السياسية إيمانا منه بأن الرئيس جاء حالفا القسم مؤديا واجبه بإخلاص وتفان من أجل رفعة ونصرة هذا الوطن.

وتقدمت بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودها المتواصلة على مدار الأيام الماضية في إدارة العملية الانتخابية ومتابعة كل مستجداتها وتعاملها السريع مع أي عقبات أو مشكلات كانت تقف أمام الناخبين، مما يؤكد حرصها على سير العملية الانتخابية في هدوء وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين مقدمة سبل الدعم لإنجاح الانتخابات وإظهار مصر بالشكل الذي تليق بها وبحجمها.

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشعب المصري والحكومة بضرورة مواصلة طريق التنمية والاصطفاف معا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، قائلة: كلًا منا يقوم بواجبه بإخلاص من أجل دفع قاطرة الاقتصاد الوطني والعمل على تلافي أي تأثيرات أو تداعيات سلبية قد تؤثر على الوضع الداخلي.

عضو مجلس النواب حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الجمهورية الجديدة

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