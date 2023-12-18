الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب أبناء مصر: الشعب المصرى بعث برسالة وفاء وتقدير للسيسي

المهندس مدحت بركات
المهندس مدحت بركات

هنأ المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء  مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه  في الانتخابات الرىاسية  لست سنوات قادمة. 

وقال رئيس حزب أبناء ء مصر أن نسبة المشاركة التاريخية التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات ب66.8 % تعبر عن مدى تقدير المصريين وثقتهم في هذا الرجل الوطني النبيل.

وتابع بركات،  يجب أن نضع نتائج هذه الانتخابات نصب أعيننا باعتبارها استفتاء حقيقي على ما يقوم به الرئيس السيسي من اصلاحات هيكلية وجهود في التنمية والبناء.

وشدد بركات على دور الأحزاب والقوى السياسية في الحشد والمشاركة ورفع الوعي لدى المواطنين وهو دور وطنى تم   على أكمل وجه.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر أننا أمام انتخابات رئاسية مثالية في ظل اشراف قضائي كامل ومشاركة حقيقية ومتابعة من كافة المنظمات المحلية والحقوقية والعالمية.

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