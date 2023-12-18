الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الإصلاح والنهضة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة ويؤكد: النتيجة تاريخية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

هنأ حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة، في ظل انتخابات تعددية تنافسية شهدت مشاركة شعبية تاريخية وغير مسبوقة في الداخل والخارج، في ظل متابعة المئات من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى العالم.

وأعلن حزب الإصلاح والنهضة عن تهنئته للرئيس، فإنه ينقل تلك التهاني لجموع الشعب المصري العظيم، الذي أبهر القاصي والداني بوعيه الثاقب وحسه الوطني حيث توافد على مدار الأيام المختلفة للاقتراع في كافة ربوع مصر وفي عواصم العالم موصلًا رسالة واضحة لكل من يعنيه الأمر، ولكل المشككين في الداخل والخارج أو المتربصين بأمن مصر واستقرارها ووحدة أرراضيها، بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا يدًا واحدًا ضد أي محاولات عبثية للنيل من استقرار الوطن أو أمنه القومي.

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك النتيجة التاريخية، سواء في نسبة المشاركة، أو في النسبة التي حصل عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي نتيجة منطقية وطبيعية لسنوات عشرة لم يتوقف فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العمل الجاد المتواصل من أجل رفعة الوطن وحقق فيها الإنجازات في كل الميادين وفي كافة الملفات.

ودعا الحزب الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والبناء على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأن الحزب يضع نفسه تحت تصرف الدولة المصرية داعمًا ومؤيدًا لها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن مصر القومي ولاستكمال بناء الجمهورية الجديدة ودعائمها المختلفة.

 

حزب الإصلاح والنهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية رئاسية جديدة انتخابات تعدديه النتيجة التاريخية

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