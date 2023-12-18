عقب الإعلان عن فوز الرئيس السيسي.. "مستقبل وطن" ينظم مسيرة حاشدة بالسيارات بطنطا

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية برئاسة النائب محمد عريبى مسيرة حاشدة شارك من خلالها 1500 سيارة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن.

بدأت المسيرة من شارع 306 بمدينة طنطا وسط تجمع حاشد مرورا بأكبر شارع فى مدينة طنطا شارع البحر وصولا إلى شارع الجلاء وكوبرى فاروق؛ للتعبير عن فرحتهم بفوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

الشعب المصرى وخاصة المواطنين بمحافظة الغربية اختار الوطن

ومن جانبه أكد عريبى أن الشعب المصرى وخاصة المواطنين بمحافظة الغربية اختار الوطن فى الوقت الذى نمر به يتحديات كبيرة فالشعب المصرى هو الوطن والحارس على مقدرات وطنه وأرسل رسالة هامة ليس فى الداخل فقط بل للخارج أيضا فى ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية العالمية خرج بأكبر نسبة فى تاريخ المشاركات فى الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضح النائب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية مشيرًا كلنا نفخر بهذا الزعيم الوطنى والمخلص ونفخر بهذا القائد والمقاتل الباسل الذي نجح فى إفشال مؤامرات قوى الشر والظلام والارهاب فى تحويل سيناء لإمارة إرهابية داعشية معربا عن ثقته فى المصريين وقت الازمات مؤكدًا أن الرئيس السيسي حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة لمصر وشعبها على مدى العشر سنوات الماضية، مشيدًا بنجاح الرئيس السيسى فى حشد العالم لتأييد رؤيته ورفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وفى نفس الوقت الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.



وقال أمين عام حزب مستقبل وطن إن دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية أمر فى غاية الأهمية لعدة أسباب فى مقدمتها أن مصر تمر فى الوقت الراهن بظروف ربما تكون أخطر من الظروف التى مرت بها بعد 25 يناير عام 2011 ولعل أكبر دليل على ذلك المحاولات الصهيونية والمدعومة من قوى خارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وكأن العدو الصهيونى ومن يدعمونه تناسوا أن سيناء ارتوت بدماء أكثر من 120 ألف شهيد وتناسوا أن البطل والقائد الزعيم عبد الفتاح السيسى لا يمكن أبدًا أن يفرض فى حبة رمل واحدة من أرض الفيروز.



وأختتم تصريحاته قائلا الرئيس السيسي الذي أنقذ الوطن في لحظة صعبة واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال الشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن، وخروج المصريون الشرفاء في أيام الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع كلنا نقف وراء السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان.

وسبق أن، أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة جمهورية مصر العربية لولاية ثالثة حتى 2030، بإجمالي عدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 89.6%.