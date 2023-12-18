الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نقابة البناء والأخشاب بعد إعلان فوز السيسي بولاية جديدة: المصريون انحازوا لمصلحة الوطن

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الشعب المصري اختار استمرار مسيرة التنمية والإنجازات، وانحاز للحفاظ على أمن مصر القومي واستقرارها، بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 


وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، إن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتخابات رئاسية شهدت مشاركة شعبية كبيرة، رسالة للعالم بوعي المصريين بأهمية الاستحقاق الدستوري، والوقوف إلى جانب الدولة لمواصلة عمليات التنمية.

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وأشار الجمل، إلى أن المصريين انحازوا وتمسكوا باختيار الأقدر على تولي مهام البلاد في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، لاسيما في ظل وجود العديد من التحديات الداخلية والخارجية.

نجاح الاستحقاق الدستوري 


ووجه التحية لعمال مصر الذين كانوا على قدر المسئولية، وشاركوا بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، واستجابوا لنداء الوطن، بالخروج إلى صناديق الاقتراع. 

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وأكد عبد المنعم الجمل، أن الطبقة العاملة المصرية كانت وستظل داعما للدولة المصرية والقيادة السياسية في كل ما تقوم به من جهود وتتخذه من إجراءات لصالح الحفاظ على هذا الوطن.

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