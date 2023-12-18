نقيب الاتصالات: نتيجة الانتخابات معبرة عن وعى شعبى وحب جارف للرئيس السيسي

صرح الأستاذ محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات بقوله: نهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، بنسبة تصويت هي الأعلي في تاريخ مصر، معبرة عن وعي شعبي وحب وتائيد الشعب المصري له، ونؤكد دعمنا الكامل لقراراته ومبادراته، وإن تمتعنا بقيادة قوية وثابتة مثل الرئيس السيسي له تأثير إيجابي على صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث إنه يشجع على التطوير والابتكار في هذا المجال الحيوي.

نحن نثق تمامًا في قدرات الرئيس السيسي على العمل على تحقيق الازدهار والاستقرار الاقتصادي في مصر، وتعزيز التعاون مع دول العالم وتعزيز المكانة الإقليمية لمصر. نحن على استعداد للعمل بجد لدعم رؤيته والعمل مع شركائنا في المجتمع المصري لتحقيق رؤية مستقبلية مشرقة للقطاع في بلادنا.

نتمنى أن تكون لدينا فترة رئاسية ناجحة ومزدهرة تحت قيادة الرئيس السيسي، ونعلن استعدادنا الكامل للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وأكد بلال قنديل المستشار الاعلامي للنقابة العامة للاتصالات أن الانتخابات الرئاسية يمكن وصفها بأنها انتخابات جادة عبرت بصدق عن إرادة الناخبين، كما أثمن دور الهيئة الوطنية للانتخابات الذى أسهم في حماية إراده الناخب وتيسير مشاركة المواطنين في إدارة الشأن العام.

وأوضح الاستاذ محمد كامل عابد الأمين العام أن مشاركة ما يقرب من مائتي الف عامل من عمال الاتصالات في هذا الإنجاز التاريخي يعد بمثابة تجديد الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يبذله من جهود كبيرة في حماية الجبهتين الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة لحماية حدود البلاد، مما يتربص بها من مخاطر.. عاشت مصر.

وتقدم النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات التي أجريت أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وكان لعمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دور بارز من خلال المشاركة الفعالة هم وأسرهم.