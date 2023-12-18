لو فاتك التريند|رئيس "الوطنية للانتخابات": الفائز الوطن والكنز اسمه المصريون.. وتفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى

تنوعت أخبار التريند اليوم الاثنين خلال الساعات الماضية ما بين أخبار فن وأخبار عن الانتخابات، وسياسية واقتصادية، وتصدرت أخبار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 التريند خلال الساعات الأخيرة في هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار التريند.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: الفائز هو الوطن والكنز اسمه المصريون

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نزاهة القضاة المشرفين على الانتخابات، وحياد رجال الشرطة في تأمين مقار الاقتراع، للمزيد اضغط هنا.

الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024

هنأت الهيئة الوطنية للإعلام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، في نبأ عاجل عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

أعلن المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض، عن فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بتصويت 39.702.451 مواطن، بنسبة مشاركة 89.6%، من إجمالي نسبة الأصوات الصحيحة.، للمزيد اضغط هنا.

فينورد مع روما وميلان مع رين في أبرز مواجهات ملحق الدوري الأوروبي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرعة ملحق بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وذلك بمقر «يويفا» بمدينة نيون السويسرية، للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل مواجهة فلومينينسى البرازيلي فى المونديال

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق قبل ساعات من مواجهة فلومينينسي بطل البرازيل أكد لهم أن العالم كله ينتظر استمرار انتصاراتنا بعد تخطي اتحاد جدة بنجومه على ملعب وسط جماهيره، للمزيد اضغط هنا..