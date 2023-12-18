على كرسي متحرك.. مواطن يحتفل بفوز السيسي في الانتخابات الرئاسية (صور)

حرص أحد المواطنين من ذوي الهمم على حضور احتفال فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتوافد المواطنون للاحتفال في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين في الجيزة.

وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

وأضاف أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليون و32 ألف و483 ناخبا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليون و777 ألف و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الباطلة 489.307، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليون و288 ألف و361.