الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الـ8 مساءً.. انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان التحطيب في الأقصر

انطلاق الدورة الـ13
انطلاق الدورة الـ13 لمهرجان التحطيب في الأقصر

بعد ساعات قليلة وتحديدًا مع دقات الساعة الثامنة مساءً، تشهد ساحة أبو الحجاج في مدينة الأقصر، التي تعتبر أشهر الساحات الموجودة على مستوى المحافظة، فعاليات انطلاق المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثالثة عشر، والتي أطلقت اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان، وسيتم خلالها تكريم اسمه.

تفاصيل المهرجان

ويشارك في الدورة الـ13 بالمهرجان القومي للتحطيب، عدد 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية.

ومن ناحيته، قال عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إن مهرجان التحطيب القومي يبدأ اليوم، وأن التحطيب لعبة متوارثة من الحضارة المصرية القديمة ومسجلة على جدران المعابد أيضًا، وأنها سُجلت بواسطة وزارة الثقافة في المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" وأُدرجت في قائمة التراث الثقافي العالمي غير المادي.

وأضاف لـ"الدستور" أن يشارك خلال هذه الدورة لاعبو التحطيب من محافظات الصعيد، بجانب فرق الفنون الشعبية التي ستقدم فقرات فنية وهي عبارة عن رقصة العصا وتحاكي لعبة التحطيب، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم استعراض يجمع بين الفرق الفنية ولاعبو التحطيب وشيوخ اللعبة.

وأوضح أن الهدف من تنظيم المهرجان هو مشاركة أكبر عدد ممكن من المشاهدين للعبة التحطيب التراثية، لذلك تم اختيار ساحة أبو الحجاج لأنها متواجدة وسط مدينة الأقصر وتشاهدها عدد كبير جدًا من الأهالي، لافتًا إلى أن أول دورة نُظمت لمهرجان التحطيب القومي كانت في قصر الثقافة القديم، وبعدها تم الخروج بالمهرجان وتنظيمه وسط الجماهير لتحقيق هدفه.

مهرجان التحطيب فعاليات ساحة أبو الحجاج مدينة الأقصر الدورة الـ13

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