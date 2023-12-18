الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بعد فوزه بفترة جديدة.. "الجيل" يهنئ الرئيس السيسي على ثقة الشعب المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ حزب الجيل الديمقراطي  الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزة بثقة جماهير شعب مصر العظيم، التي اثبتت من خلالها اقبالها الكبير والغير مسبوق على صناديق الانتخاب، إن الشعب المصري يعى حجم التحديات التي يواجهها الوطن، وأن المصريين اختاروا طريق الجمهورية الجديدة من خلال هذه الانتخابات التاريخية والفارقة.

 اجماع وطني

وقال الحزب في بيانه إن المصريون عندما اختاروا الرئيس السيسي، عبروا عن لحظة اجماع وطني تعيد للاذهان لحظة ثورة 30 يونيو، ولعل الانتخابات الرئاسية 2024 هي تأكيد على الانطلاق من ثورة 30 يونيو لتحقيق الجمهورية الجديدة، التي قوامها السيادة الوطنية وتكافؤ الفرص والعدالة والتنمية. 

وأشار الحزب إلى إن حجم الاقبال الكبير من المصريون، هو تأكيد على حجم الوعي الاجتماعي في مصر، فقد أكد المصريون أن تحملهم للاعباء الاقتصادية خلال الفترة الماضية كان نابعًا من وعي واجماع مصري على قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يؤمن المصريون بأنه رجل قادر على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيها المصريون ويفهمون آثارها. 

مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024


إن رسالة الشعب المصري للعالم اليوم، هى التأكيد على ثقة المصريون في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى اجماع مصر كلها على استكمال ما بدأه في حماية السيادة الوطنية المصرية على كامل التراب الوطني، وعلى رأسه سيناء الحبيبة، مؤكدين بالاقتراع الديمقراطي الدستوري، اتساق المصريين مع الموقف المصري الرسمي مما يجري من حرب إبادة على الاشقاء في فلسطين المحتلة، ورفض مصر لأى محاولات لتهجير المصريون من غزة الى سيناء. 

ونقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريون أثبتوا ثقتهم المطلقة في نهجكم الوطني، تلك الثقة التي ولدت في 30 يونيو 2013، تحمل فيها المصريون خلفكم أعباء التحول التاريخي اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأضاف الحزب في بيانه  قائلًا: “عرفك المصريون شجاعًا هادئًا تمتلك ضميرًا وطنيًا مخلصًا وعزم لا يلين، لم تتاجر بأى أزمة أو تستغل أي ظرف سياسي، وإنما كنت دومًا مصدرًا لثقة المصريين في أن القرار المصري مبني على حسابات الوطنية المصرية في ظل عالم يعيش حالة تأسيس صعب ومرتبك  لنظام دولي جديد”. 

وأختتم قائلا: “وثق فيك المصريون وتحملوا خلفك أكبر حرب نفسية عاشها المجتمع المصري في تاريخه، كل ذلك لم يكن من فراغ وإنما لأن للمصريون أمل وجدوه فيك، في أن يصبح المستقبل كله للمصريين في ظل مجتمع قائم على تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية واقتصاد قومي ناهض ونامي ونظام ديمقراطي يحافظ على مكتسبات الوطن”.

لرئيس عبد الفتاح السيسي فوز الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الوطنية للانتخابات حزب الجيل

مواد متعلقة

"صناعة مستقبل وطن": الرئيس السيسى رجل المهام الصعبة ويتمتع بشعبية جارفة

العسومى: فوز الرئيس السيسى بولاية جديدة يجسد إصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية

طلب إحاطة بشأن قطع الكهرباء: "القرار لا يطبق بعدالة والموظفون يجاملون بعضهم"

تحرك برلمانى عاجل لاستيضاح خطة "السياحة" بسبب حرب غزة

"سالمان": استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى يستوجب تحركًا دوليًا قويًا لوقف إطلاق النار

"برلمانية الوفد": تعديل النظام الأساسى لمخاطر المهن الطبية خطوة لطمأنة العاملين

نائب بالشيوخ: استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى يعكس ازدواجية المعايير الدولية

"المؤتمر" ناعيًا أمير الكويت: ترك تاريخًا طويلًا حافلًا بالعطاء لشعبه

الأكثر قراءة

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

عاجل.. عبدالفتاح السيسى رئيسًا لمصر لمدة 6 سنوات

عاجل.. بعد قليل الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية

"طريق طويل".. أغنية جديدة احتفالًا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة (فيديو)

السيسى رئيس مصر.. هتافات الفرحة تهز ميدان سيدى جابر بالإسكندرية (فيديو)

عاجل.. مقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة آخر فى معارك مع الفصائل الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة