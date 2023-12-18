الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر

دمياط
دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، في ختام الجولة الميدانية التي أجرتها صباح اليوم.

واستهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر، لتنفيذ الحماية للشاطئ.

واطلعت المحافظ على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع بإطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للري بها تتوافق مع الانظمة الحديثة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالشكل الحضاري لها وتُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.
 

دمياط 11 منطقة أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اخبار دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط تتابع تطوير ورصف طريق شطا

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

حملات تموينية مكبرة تطوف محال وأسواق جنوب دمياط

محافظ دمياط تشهد اصطفاف شامل استعدادًا لقدوم فصل الشتاء

حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط يشارك في الاصطفاف لمواجهة نوات الشتاء في دمياط

ننشر الخريطة الأسبوعية للمراجعات التعليمية "أونلاين" لطلاب دمياط

حياة كريمة.. الكشف على 1251 مواطن بالمجان خلال قافلة طبية في دمياط

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن سرطانات الخلايا الليمفاوية

تشكيل الأهلى.. مفاجأة فى وسط الملعب وكهربا يقود الهجوم أمام فلومينينسى

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

إجهاد عضلى يبعد نجم الأهلى عن المشاركة أمام فلومينينسي بمونديال الأندية

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

علي سعدة

مبروك لمصر

جلال حمام

ليس إلا مصر.. لخروج إسرائيل من مستنقع غزة

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس": الاحتلال ارتكب جريمة حرب بتجويع سكان غزة

الاحتلال يعتقل 34 فلسطينيًا من الضفة بينهم 3 نساء وأسير محرر

فايننشال تايمز: أمان إسرائيل فى عزل نتنياهو وإقامة دولة فلسطينية مستقلة