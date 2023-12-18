محافظ دمياط تتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة اللسان برأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر، في ختام الجولة الميدانية التي أجرتها صباح اليوم.

واستهلت زيارتها لموقع المشروع بمتابعة الأعمال الجارية لإنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول ٤٠٠ متر، لتنفيذ الحماية للشاطئ.

واطلعت المحافظ على الجدول الزمنى لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع الذى يتضمن انشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع بإطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للري بها تتوافق مع الانظمة الحديثة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة والارتقاء بالشكل الحضاري لها وتُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.

