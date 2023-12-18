الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المجلس الثوري لحركة فتح: مصر هي السد المنيع الذي يحمي القضية الفلسطينية

الدكتور جمال حويل،
الدكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح

قال الدكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا أخلاقي، ولا يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مشيرًا إلى أنه قتل فلسطينيتين مسيحيتين في الكنيسة بقطاع غزة، وهذا ليس غريبا عليه.

غزة ما زالت في حاجة إلى إدخال مواد تموينية وأدوية

وأضاف حويل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن هذا السلوك مجرم، وينم عن أيدولوجية لا تقبل بالآخر على الإطلاق، ولا تحترم الشرائع الدولية، لافتًا إلى أن غزة ما زالت في حاجة إلى إدخال مواد تموينية وأدوية ومحروقات بشكل كبير جدا، وإلا سنكون مقبلين على كارثة إنسانية في هذا العصر الحديث.

وتابع: "مطلوب بذل المزيد من الجهود كي يصل الغذاء والدواء والمحروقات لأهلنا في قطاع غزة، فالأهالي بالقطاع يعيشون في العراء والبرد ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى تدفئة وأدوية وغذاء سليم".

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أننا نثق بالشقيقة الكبرى مصر كي تبذل المزيد من الجهد عند معبر رفح وإدخال المزيد من المواد التموينية، مشيرًا إلى أن مصر هي السد المنيع الذي يحمي القضية الفلسطينية، فقد اتخذت موقفا شجاعا ضد مخططات تهجير الفلسطينيين إلى صحراء سيناء.

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