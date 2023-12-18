الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول طفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة الحياة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات على يد والدها بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وأسندت التحقيقات في القضية التي رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س"، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها كريمته الطفلة، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.

وفي سياق منفصل تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتهديد شروق، شقيقة نيرة أشرف التي قتلت على أبواب جامعة المنصورة في وقت سابق.

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من فتاة تدعى "شروق" شقيقة نيرة أشرف مقدمة محتوى على مواقع التواصل، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل "فيسبوك" لقيامه بإرسال رسائل تهديد بالإيذاء على الصفحات الخاصة بها وبوالدها بوسائط التواصل، وذلك حال رفضها الزواج منه. 

بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه "عامل- مقيم بدائرة القسم" وتم ضبطه وبحوزته "هاتف محمول".

بمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة؛ لرغبته فى التعرف على الشاكية عقب متابعته صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ونفى وجود علاقة سابقة بينهما، كما تبين تواصله مع آخريات بذات المضمون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات جنوب الجيزة متهم بقتل طفلته خلافات أسرية محاكمة جنوب الجيزة الوراق

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