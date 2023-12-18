الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم فى خلية الجوكر الإرهابية

محكمة
محكمة

تستكمل  محكمة جنايات أمن الدولة، محاكمة متهم بتعريض السلم العام للخطر، والاعتداء على السلطة واستعمال القوة والعنف ضد رجال الشرطة، في القضية المعروفة بـ خلية الجوكر الإرهابية.

كانت النيابة أحالت المتهمين، بينهم هاربان، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، وتحريض المتهم الهارب محمد علي المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع يوتيوب، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر.

ووجّهت النيابة للمتهمين أيضًا تهمة ترويج أفكار عدائية، الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

خلية الجوكر الارهابية الجوكر الإرهابية الجوكر محاكمة متهم محكمة جنايات أمن الدولة محاكمة متهم في خلية الجوكر الإرهابية

مواد متعلقة

محكمة جنايات القاهرة: غدًا استكمال محاكمة عامل متهم بقتل صديقه في عابدين

الأكثر قراءة

أبرز الاتهامات الموجهة لـ"عصابة المركزى": جوازات سفرهم مزورة

عاجل.. الاحتلال يستهدف مدارس تؤوى نازحين فى جباليا بالقذائف المدفعية

أسامة ربيع: لا تأثير على قناة السويس جراء توترات الأوضاع فى البحر الأحمر (فيديو)

الصور الأولى لموكب بايدن بعد تعرضه لحادث فى ولاية ديلاوير

صحف الكويت تبرز عزاء الرئيس السيسى فى وفاة الأمير نواف الصباح

يربط شمال القاهرة بجنوبها.. "النقل" تدرس البدء فى الخط السادس لمترو الأنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاعات صادمة.. الإسرائيليون يرفضون مخططات نتنياهو لإعادة احتلال غزة

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح