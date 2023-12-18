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حوادث

إحالة المتهمين بحيازة 500 جرام من مخدر الحشيش للجنايات

حشيش
حشيش

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمدينة بدر والتى وزنت ٥٠٠ جرام من مخدر الحشيش لمحكمة الجنايات.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

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وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطلين يستقلون دراجة نارية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥٠٠ جرام وبمناقشتهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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