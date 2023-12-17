الإثنين 18 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر بتهمة حيازة 2 كيلو هيروين وحشيش

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة،  حبس تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الاتجار، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير واف بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم وكمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات جنوب القاهرة تاجر مخدرات مخدر الحشيش الهيروين

مواد متعلقة

تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يومًا لقتلهم عامل رخام بشق التعبان

أنشيلوتي يكشف موقفه بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد ومواجهة فياريال المرتقبة

تجديد حبس المتهم بقتل شخص بعدة طعنات بالبساتين

بالأسماء.. إصابة 7 عمال أثناء تجديد مسجد بمرسى مطروح

تجديد حبس 3 عاطلين بينهم سيدة بتهمة الاتجار بالمخدرات

الأكثر قراءة

زيادة الحد الأدنى للمعاشات.. رئيس هيئة التأمين الاجتماعى يوضح التفاصيل

تأكيدا لـ الدستور.. "الملا" يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء شركات البترول

القبض على المتهم بتهديد شقيقة نيرة أشرف بالقتل في الهرم (فيديوجراف)

أشرف عبدالغفور فى حوار لم يُنشر من قبل: المتطرفون منعوا خروج مسرحية «ثأر الله» للنور وهددوا بحرق مسرح العتبة

الزراعة: حملات تفتيشية على مفارش البصل والكشف عن مئات الآلاف من الأطنان

هل تزيد المعاشات بداية من يناير 2024؟.. التأمين الاجتماعي يكشف مفاجأة على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: الملك عبدالله يحشد التأييد الدولى لوقف العدوان على غزة

وائل لطفي

القبض على جمر العروبة

ماجد حبته

اختطاف قنصل بريطانى!

محمود خليل

يا متخلف!

أحمد بهاء الدين شعبان

7 أكتوبر 2023.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة «1»

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس