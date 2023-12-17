حبس تاجر بتهمة حيازة 2 كيلو هيروين وحشيش

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين بقصد الاتجار، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير واف بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تاجر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم وكمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.