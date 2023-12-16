السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يومًا لقتلهم عامل رخام بشق التعبان

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس سائق وعامل خردة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل رخام لسرقة سيارته.

وكشفت التحقيقات ببلاغ من عامل رخام بغياب شقيقه سائق مقيم بمحافظة أسيوط، حال تواجده بمنطقة شق الثعبان بدائرة القسم، وأسفرت الجهود عن تحديد مرتكب الواقعة سائق وعامل خردة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد الاستيلاء على سيارة المجنى عليه والتصرف فيها بالبيع، حيث قاما باستدراجه بدعوى توصيلهما بالسيارة ملكه وحال سيرهم بإحدى المدقات الجبلية قاما بإنزاله من السيارة والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما حتى تأكد من وفاته، عقب ذلك قاما بوضع بعض الحجارة عليه واستوليا على السيارة ملكه ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بمكان إخفائها بمنطقه صحراوية وضبط السيارة الخاصة بالمجنى عليه بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية، وتم ضبط سلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جديد حبس عامل خردة المعادى شق التعبان سرقة

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