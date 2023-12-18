الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المحترفين.. بترول أسيوط يستصيف أبوقير للأسمدة ومباراة قاع بين شبين والتعدين

فريق الجمهورية شبين
فريق الجمهورية شبين

يستضيف بترول أسيوط فريق أبوقير للأسمدة ويحل النصر للتعدين، ضيفا على فريق الجمهورية شبين في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين، في الأسبوع الثالث عشر لمسابقة دوري المحترفين.

بترول أسيوط يواجه أبوقير للأسمدة

في ملعبه يستضيف بترول أسيوط فريق أبوقير للأسمدة في مباراة الجريحين بعد هزيكة كل منهما في الجولة الماضية.

ويحتل بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود المركز السابع برصيد 19 نقطة من ستة انتصارات وتعادل واحد وخمس هزائم وسجل 12 هدفا واهتزت شباكه 12 مرة وبعد ثلاثة انتصارات متتالية تراجع الفريق وتعادل مع أسوان وخسر بملعبه أمام القناة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22.

في المقابل يحتل أبوقير للأسمدة بقيادة أيمن المزين المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وأربع هزائم وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا ولم يحقق أى فوز في أخر أربع مباريات وجمع منها ثلاث نقاط بالتعادل مع أسوان وبروكسي والقناة والهزيمة أمام بتروجت.

يدير المباراة مصطفى مدحت ويساعده محمد عبد العظيم وسيد أبوخاطر ومعهم رزق بهنس حكما رابعا.

فريق بترول أسيوط 

الجمهورية شبين يستضيف النصر للتعدين 

يحل النصر للتعدين ضيفا على فريق الجمهورية شبين في مباراة قاع ساخنة يسعى خلالها كل فريق لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الجمهورية شبين بقيادة أبوالعينين شحاتة المركز التاسع عشر برصيد سبع نقاط من انتصار واحد وأربع تعادلات وسبع هزائم ويملك أضعف هجوم في دوري المحترفين برصيد أربعة أهداف ودخل مرماه 14 هدفا ومع تولى أبوالعينين شحاتة المسئولية الفنية توقفت الهزائم وتعادل الفريق في أخر مباراتين مع وادي دجلة والسكة الحديد ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة العاشرة.

على الجانب الأخر يحتل النصر للتعدين بقيادة عطية صابر المركز الأخير برصيد أربع نقاط من فوز واحد وتعادل وعشر هزائم وسجل عشرة أهداف ويملك أضعف دفاع في دوري المحترفين واهتزت شباكه 28 مرة وخسر مبارياته السبع الأخيرة ويسعى لإيقاف مسلسل الهزائم والتساوي مع الجمهورية شبين في رصيد سبع نقاط.

يدير المباراة علاء صبري ويساعده عماد الشامي ومنصور حسن ومعهم فرج سعد حكما رابعا.

دوري المحترفين بترول أسيوط أبوقير للأسمدة الجمهورية شبين النصر للتعدين

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