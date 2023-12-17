صلاح فوزي: الحكومة لا تستقيل بمجرد حلف الرئيس اليمين (فيديو)
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكومة لا ترتبط بالتنحي عند بدء الرئيس المنتخب مدته الدستورية، وإنما الذين ينتهي دورهم تلقائيا هم المحافظون الذين يعتبرون مستقيلين بموجب القانون، مع بقائهم في ممارسة الأعمال الضرورية حتى يتم اختيار خلفاء لهم.
وقال "فوزي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الرئيس المنتخب والحكومة يمكنهما التوصل إلى تفاهم سياسي يقضي بتقديم الحكومة استقالتها بناء على رغبة الرئيس، وليس بسبب إقالتها، لأن الإقالة تتطلب سببا مشروعا وموافقة مجلس النواب.
وأوضح أنه ليس هناك مهلة محددة لتعيين المحافظين الجدد بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية، وأن هذه المسألة تعتمد على تقدير الرئيس وجمعه للمعلومات اللازمة عن المرشحين لهذا المنصب.
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