الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطني والانتخابات الرئاسية.. محمد فايز فرحات يحلل الحياة السياسية في مصر (فيديو)

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، عن الحياة السياسية في مصر وتطوراتها، وقال إن الانتخابات الرئاسية تتطلب دراسات وتحليلات شاملة، لأنها تشهد ظاهرة جديدة هي عودة الحياة السياسية الحقيقية والشاملة وغير المتحيزة أو مختزلة في مصر، وأن أحد أهم مظاهر ذلك هو الدعوة إلى الحوار الوطني.

وأوضح فرحات، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك قرارات مهمة اتخذتها الدولة والقيادة السياسية في السنوات الأخيرة، ساعدت على تهيئة المناخ السياسي وتجهيز المجتمع المصري لمرحلة جديدة من الحياة السياسية الجادة والطبيعية، مثل إنهاء حالة الطوارىء، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبدء الحوار الوطني.

وأشار إلى أن هذه الجهود والمبادرات أدت إلى تحفيز المشاركة السياسية للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 بشكل غير مسبوق، وذلك بفضل القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي شخصيا لإعداد المجتمع لحياة سياسية بمعناها الواسع، دون تقييد أو تحيز لاتجاهات معينة، وكذلك اتباع سياسة الانحياز الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

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