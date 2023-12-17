الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علاقات دولية: حكومة نتنياهو عقبة فى طريق صناعة السلام بالشرق الأوسط

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن حكومة بنيامين نتنياهو أصبحت عقبة رئيسة في طريق صناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الرغبة القتالية للجيش الإسرائيلي سيطرت عليهم في كل شىء حي في قطاع غزة.

ونوه فارس بأن حكومة نتنياهو تسعى لإطالة الحرب واستمرار عمليتها العسكرية، والتي لم تحقق أي أهداف سواء بالقضاء على حماس أو قتل القادة لهم.

وأشار إلى أن الدور المصري كان رياديا من خلال تمديد الهدنة والوصول لوقف نهائي لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية.

استاذ علاقات دولية حكومة نتنياهو الشرق الأوسط الدكتور حامد فارس اكسترا نيوز غزة

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